GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransa'dan G.Saray iddiası: Sezon sonunda sola Jonathan Bamba

Bu sezon şampiyon olup taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-kırmızılı takım sadece ligin kalan kısmı için değil, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Sezon sonunda hücum hattında bulunan tüm isimlerin sözleşmelerinin bitmesi nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen Cimbom'un gündemine Lille forması giyen Jonathan Bamba girdi. Transferde ise 2 dev rakip var. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 06:40