Süper Lig'de son maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray zirve koltuğunu yeniden ele geçirmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransa'dan G.Saray iddiası: Sezon sonunda sola Jonathan Bamba
Bu sezon şampiyon olup taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-kırmızılı takım sadece ligin kalan kısmı için değil, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Sezon sonunda hücum hattında bulunan tüm isimlerin sözleşmelerinin bitmesi nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak isteyen Cimbom'un gündemine Lille forması giyen Jonathan Bamba girdi. Transferde ise 2 dev rakip var. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı ekip, ligde şampiyonluk hedefine konsantre olurken bir taraftan da ara transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, bu çalışmalar dahilinde yeni bir ismin listeye girdiği öğrenildi.