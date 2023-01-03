Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı-kırmızılı ekip son olarak gündemine Tiemoue Bakayoko'yu almıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'dan takas hamlesi! Bakayoko'ya karşılık onu istediler
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da, gelecek isimler kadar performansları iyi olan oyuncuların da ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu... Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için Milan'dan Tiemoue Bakayoko'yu isterken, Çizme temsilcisi ise karşı bir teklifte bulunarak takas+para yöntemiyle o yıldızı istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, Fransız ön libero için Milan'ın kapısını çalarken İtalyan temsilcisinden sürpriz bir teklif geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; bir süredir Lucas Torreira'yla yakından ilgilenen İtalyanlar, Uruguaylı yıldız için Bakayoko ve 2.5 milyon euro önerdi.