GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milan'dan takas hamlesi! Bakayoko'ya karşılık onu istediler

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da, gelecek isimler kadar performansları iyi olan oyuncuların da ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu... Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için Milan'dan Tiemoue Bakayoko'yu isterken, Çizme temsilcisi ise karşı bir teklifte bulunarak takas+para yöntemiyle o yıldızı istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 06:40