Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler bu derbiyi kazanarak liderliği almak ve taraftarlarını havaya sokmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise Kadıköy'den 3 puanla dönerek Kanarya ile farkı açarak liderliğini perçinlemek ve galibiyet serisini sürdürme peşinde... Dev derbinin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, Osayi, Ferdi, Diego Rossi, Joshua King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

F.Bahçe ile G.Saray arasında Kadıköy'de oynanan dev derbi saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

EZELİ RAKİPLER: F.BAHÇE G.SARAY

Fenerbahçe ile Galatasaray, oynanan derbi ile 396. kez karşı karşıya geliyor. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 2'si eşitlikle tamamlanırken, Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez kazandı. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı. Son maçta ise Sarı lacivertli ekip 2-0 kazanmayı başardı.