Eşi Wanda Nara ile kısa süre önce ayrılan Mauro Icardi için Arjantin'den yeni bir açıklama geldi.
GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'nın babasından flaş Mauro Icardi sözleri!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, uzun süredir birlikte olduğu Wanda Nara ile ayrılık kararı almıştı. Konuya dair Wanda Nara'nın babası Andres Nara, açıklamalarda bulundu. Baba Nara çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Wanda Nara'nın babası Andres Nara, Arjantin'de kızı ve Icardi'nin ayrılığı hakkında konuştu.
Andres Nara, Icardi ile karmaşık bir ilişkisi olduğunu söyledi.