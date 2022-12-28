Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları tamam!
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.12.2022- 14:54
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra Sivas'a hareket edecek.