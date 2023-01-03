Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı verildi.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı! Jorge Jesus ve Okan Buruk...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı günler kala nefesler şimdiden tutuldu. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak mücadele öncesi iki takımda da hafta içi mesaisinde kart sınırında bulunan isimler var. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan futbolcular... | FB - GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı verildi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın kart sınırındaki oyuncuları dikkat çekiyor.
Akşam'ın haberine göre haftalardır beklenen karşılaşma öncesi iki takımın hocasıda oyuncularını uyardı.