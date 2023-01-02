Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan dikkat çeken istatistik! Şampiyonluk şansı...
Yeni yıla lider giren Galatasaray, gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip ilk 15 haftayı lider bitirdiği 11 sezonun 7'sinde şampiyon oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Aslan, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 2023 yılına da zirvede girdi.