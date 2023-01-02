Sivasspor Galatasaray maçının yankıları uzun süre devam edecek gibi duruyor.
Erkan Özdamar gerçeği ortaya çıktı! Askerlik...
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Tartışmalı mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmayı başarmıştı. Maçın 49. dakikasında Sivasspor golü bulmuştu. Hakem Erkan Özdamar, VAR'ın çağırdığı pozisyonda golü çok konuşulan bir kararla iptal etmişti. 35 yaşındaki hakem hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Ev sahibi ekibin golünü iptal etmesiyle hedef tahtasına oturan Erkan Özdamar, gündemden düşmüyor.
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 49. dakikasında ev sahibi takımın golü iptal edilirken, bu kararın gerekçesi kamuoyuna açıklanmamıştı.