Galatasaray yaz transfer döneminin sonuna doğru bir sol bek kadrosuna katmak için harekete geçmişti.
Galatasaray'dan sol beke Aziz Behich hamlesi! Yerli statüsünde sayılacak
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'den devralan sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer dönemi için harekete geçildi. Cimbom'da sol bek bölgesine takviye yapılması beklenirken konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Aslan, Avustralya Milli Takımı'nın sol beki Aziz Behich'i gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Patrick van Aanholt'la yollarını ayıramayınca sol bek transferi yatmıştı.
Hollandalı oyuncunun performansından memnun olmayan sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde ilk hedefi; bir sol bek kadrosuna katmak…