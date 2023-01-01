Eski hakem Fırat Aydınus, 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş bir yazı kaleme aldı. Hürriyet yazarı Aydınus, mevcut durumun yerliler için uygun görünmediğini ve yabancı bir hakeme davet gidebileceğini kaydetti.



İşte o yazı...

30 yıl hakemlik yapan biri olarak yabancı hakemle ilgili böyle bir tavsiyede bulunmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum... Ortam dehset saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi, daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Yabancı hakem gelirse yaşanabilecek pek çok olumsuzluğun önüne geçersiniz.

Otuz yıl hakemlik yaptığım bu ülkede kalben asla kabul edemeyeceğim yabancı hakem konusundaki şu anki konjonktürde mantığım 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için bana 'Acaba' dedirtiyor. Yeni yılın ilk derbisini yönetmeye aday FIFA hakemlerinin son durumuna baktığımızda, bu maçı bu ortamda kaldırabilecek çok az isim var.

Onlar için de gerek algoritmik veriler gerekse Merkez Hakem Kurulu'nun bu hakemler hakkındaki bireysel düşünceleri derbiye atanmaları yolunda olumsuz bir hava yaratıyor. Şimdi gelin aday hakemlerin son durumlarına kısaca göz atalım...

· Mete Kalkavan bir basketbol maçında tribünde giydiği forma nedeniyle Galatasaray cephesinde asla olumlu karşılanmaz.

· Atilla Karaoğlan, son yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında yaptığı majör hatası yüzünden bu derbi için şansını kaybetti.

· Abdulkadir Bitigen adaylardan biri fakat bu atmosferde derbiye atanırsa kendini çok iyi hazırlayıp konsantre etmeli.

· Erkan Özdamar Sivas-Galatasaray maçındaki gol iptali ve sonrasında yaşananlar nedeniyle uzun süre zaten maç alamayacak.

· Yaşar Kemal Uğurlu'nun şansı önceki gün yapılan açıklamalar doğrultusunda ortadan kalktı.

· Ali Palabıyık performans cezası aldığı için Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetme şansı yok.

· Arda Kardeşler'in mevcut performansı bu ağır maç için yeterli değil.



BÖYLE MAÇLARDA DÜDÜK ÇALMAK HER BABAYiĞiDiN HARCI DEĞiL

Yukarıdaki veriler ışığında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için en kuvvetli adaylar Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler kalıyor. Görünen o ki, birinci yarıyı Halil, ikinci yarıyı Umut yönetir! FIFA kokartı olmayan hakemlerin içerisinde bu maçın ağırlığını kaldırabilecek tecrübeye sahip bir hakem yok dolayısıyla ne kadar karşı gelsem de, sadece oluşan bu kaotik ortam için 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dışarıdan bir hakem getirilmesi belki bazı şeylerin önüne geçebilir. Örneğin bu maça atanacak veya atanmaya aday hakemlerin derbi öncesinde yaşayacakları kaygı, stres ve sonrasında oluşabilecek durumlar nedeniyle "Aman bana bu maç verilmesin" düşüncesini bertaraf edebilir TFF ve MHK.

DAHA GERGiN OLACAK

Şu anda puan cetvelinin ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yetkili ağızlarının önceki gün yaptığı açıklamaları göz önüne alırsak, derbinin çok gergin bir atmosferde oynanacağı muhakkak. Gerek mental, gerek psikolojik, gerekse fiziksel olarak bu maçı yönetebilmek her babayiğidin harcı değil. Zaten ağzınla kuş tutsan bile maç sonrası hakem hakkında kesinlikle hatalar, defolar bulunacak.

MEVCUT ORTAM YERLiLER iÇiN UYGUN GÖRÜNMÜYOR

Dolayısıyla önümüzdeki 10 günlük süreçte Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi federasyonlarla temasa geçerek elit hakemlerden biri bu maç için davet edilebilir.

ÜZÜLÜYORUM AMA...

Maç sonrası nasıl olsa çantasını toplayıp ülkesine dönecek hakemin de olası bir kötü yönetim halinde çok da düşüneceği bir şey olmaz. Yukarıda da ifade ettiğim üzere yabancı hakemle ilgili böyle bir yazı yazmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum.

DERDiMiZ KALiTE DEĞiL

İşin aslı şu ki, asla ve asla hakemlerimizin kalitesi ve kabiliyeti doğrultusunda bir tavsiyede bulunmuyorum; mevcut ortamın bu derbiyi yönetecek hakem ve ekibi ile TFF'ye vereceği zararı düşünerek bunları yazıyorum.

ALGORiTMiK VERiLER VE iSiM ÜZERiNDEKi POLEMiKLER BiTER

Yabancı hakem geldiğinde de ne algoritmik veriler ne de isim üzerinden herhangi bir polemik ya da sansasyon yaratılma şansı ortadan kalkar. Ortam dehset saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Tabii şöyle de bir gerçek var; istediğiniz ülkeden istediğiniz yabancı hakemi getirin, karşılaşma sonrasında o hakemle ilgili olumsuz konuşmayı kafasına koyan insanların ağzını kapatamazsınız. Bir de şu yabancı gelsin de, ak mı kara mı görelim.

YUNANiSTAN'DA YILLARDIR BÜYÜK MAÇLAR iÇiN DIŞARDAN HAKEM GETiRiYORLAR

Dünya Kupası arasında yabancı VAR hakemi konusunda çeşitli ülke federasyonlarıyla görüşmeler yapıldığını ancak olumsuz geri dönüşler alındığını hepimiz biliyoruz. Belki de yanlış ülkelere gittiler. Mesela TFF ile ilişkileri çok iyi olan Roberto Rosetti'nin ülkesi İtalya'dan bir hakem getirilebilir.

UEFA-CONMEBOL iŞ BiRLiĞi

Yabancı hakemlerle ilgili dünyada pek çok örnek var, bunları da incelemeliyiz. Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos maçlarında son yıllarda hep yabancı hakemler düdük çalıyor. UEFA ile CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) arasında yapılan anlaşma gereği, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bir Arjantinli hakem görev yapmıştı. Fransa ile Portekiz arasında da buna benzer bir anlaşma var.



PARA iŞi NASIL OLACAK?

Özellikle genç FIFA hakemlerini diğer ülkenin liglerinde görevlendiriyorlar. Olayın bir de mali boyutu var. İspanya'da hakemler maç başı 10 bin Euro gibi oldukça yüksek para alıyor. TFF böyle bir parayı ödemeyi kabullenir mi bilemem. Belki bir maçlığına "Evet" diyebilirler.