Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte hedefteki yıldızlar
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı ekipte transfer harekatı başladı. Cimbom, sözleşmesi sona erecek olan 3 yıldız futbolcu için şimdiden görüşmelere başladı. İşte Aslan'ın gündemine aldığı o isimler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Galatasaray, sezon sonunda yapılabilecek hamleler için şimdiden harekete geçti.