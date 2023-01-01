Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Galatasaray'da transfer operasyonu başladı.
Galatasaray'dan Rashica hamlesi! İşte gözden çıkarılan rakam
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekibe sezon başına Norwich City'den kiralık olarak kadroya katılan Rashica, gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etti. Galatasaraylı idareciler, Kosovalı yıldızın bonservisini almak için harekete geçti. İşte Cimbom'un Rashica için gözden çıkardığı rakam... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk raporları doğrultusunda önemli bölgelere takviyelerin yapılması bekleniyor
Galatasaray'da sezon başında Rashica, Norwich City'den 1 sezonluğuna kiralanmıştı.