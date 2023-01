"SENEGAL'DE KURDUĞUM TAKIMIMIN RENKLERİNİ SİYAH BEYAZ YAPTIM"

10) Senin adına besteler yapan, her defasında sana olan sevgisini gösteren, desibel rekorları kıran Beşiktaş taraftarı hakkında neler söylemek istersin?

Beşiktaş taraflarını daha Türkiye'ye adımımı atmadan çok önce de seviyordum. Çünkü taraftarların peygamber için, "seni görmeden sevdik" tarzında mesajlarını gördüm. Bu sebeple takımı sosyal medyadan takip ediyordum. Basit bir şekilde benim sevdiğim şeyleri severseniz benim de sizi sevmem zaten beklenen bir şeydir. Taraftarlar da benim sevdiğim şeyleri sevdiği için ben de onları sevmeye başlamıştım. Daha sonra takıma geldiğim dakika, her şeyin olması gerektiği gibi gerçekleştiğini hissettim. Taraftarlar her zaman kalbimde olacak. İlk takımımı sıfırdan kurduğumda aklıma gelen ilk şey takımın renkleriydi. San Diego'da renkler siyah beyazdı. Çünkü Beşiktaş'ın ve Newcastle'ın siyah beyaz renklerini seviyordum. Bu sebeple takımın renkleri de siyah beyaz oldu. Şu anda ikinci defa takım yöneticiliği tecrübemi yaşıyorum ve burada kartal kelimesinin nasıl söylendiğini ve takıma uyup uymadığını düşünüyorum. Çünkü kulağa hoş geliyorsa ve uyumluysa takımın bir yerinde böyle bir şeyi görmek istiyorum. Bütün bunlar Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ve oradayken bana gösterilen karşılıksız sevgiye olan muhabbetimden dolayı. Ayrıca birçok insan bana sürekli "Demba Ba" şarkısını okuyor. İnsanların sevgisini bu şekilde gösterdiklerini görmek de her zaman büyük bir zevk. Normalde bu şarkı sadece Futbol konsepti için yapıldı. Ama şu anda restoranlarda, düğünlerde çalındığını görüyorum. Bu teveccühler için her zaman minnettar olacağım. Türk milleti beni ve ailemi çok iyi karşıladı ve karşılıksız olarak sevdi. Bu sevginin bugün de devam ettiğini biliyorum. Bütün bunlardan dolayı çok minnettarım.