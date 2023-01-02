Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yabancı hakem olacak mı? TFF'den flaş karar!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi derbiyi yerli mi yoksa yabancı bir hakemin mi yöneteceği tartışma konusu olmuştu. TFF konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Zorlu derbide iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Sarı kırmızılılar derbinin oynanmasına 1 hafta kala 33 puanla lider durumda bulunuyor.