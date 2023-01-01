GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Bakayoko'da rakip!

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bakayoko transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda arayışlar yapılırken listenin ilk sırasında yer alan isim için sürpriz bir takım daha devreye girdi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 17:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023- 17:17