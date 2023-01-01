Kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, transfer için kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Bakayoko'da rakip!
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Bakayoko transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda arayışlar yapılırken listenin ilk sırasında yer alan isim için sürpriz bir takım daha devreye girdi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılıların ara transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.
Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye kurulan Aslan, yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.