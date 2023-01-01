TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Lucas Torreira sürprizi! İki Serie A devi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Seferovic gibi ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın en çok konuşulan takviyelerinden biri de Lucas Torreira olmuştu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans gösteren yıldız futbolcunun İtalya'ya dönmek istediği konuşulurken, iki Serie A devinin Torreira'ya talip olduğu öğrenildi. İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 22:05