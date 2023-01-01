Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Lucas Torreira sürprizi! İki Serie A devi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Seferovic gibi ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'ın en çok konuşulan takviyelerinden biri de Lucas Torreira olmuştu. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans gösteren yıldız futbolcunun İtalya'ya dönmek istediği konuşulurken, iki Serie A devinin Torreira'ya talip olduğu öğrenildi. İşte o takımlar... (GS spor haberi)
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.
Dünya Kupası için verilen ara öncesi çıkışa geçen ve peş peşe galibiyetler alan Cimbom, yükselen ivmesini Dünya Kupası sonrası da sürdürdü.