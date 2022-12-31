Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın notu belli oldu!

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede yaşananlar MHK'yi harekete geçirdi. Hakem Erkan Özdamar ile VAR koltuğunda oturan Özgüç Türkalp'in gol iptali kararı çok konuşulmuştu. MHK, Özdamar'dan ek rapor isterken gözlemcilerin notu da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 12:45