Galatasaray, Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonunda 6.5 milyon Euro'ya Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlamıştı.
Galatasaray’dan Cicaldau kararı! O rakama satılacak
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in talebi üzerine 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamamıştı. Rumen orta saha, bu sezon başında teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilişkin Galatasaray kararını verdi. İşte yaşanan o gelişme... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Rumen futbolcu, teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından Ittihad Kalba takımına kiralanmıştı.
25 yaşındaki orta saha, yeni takımında da pek varlık gösteremedi.