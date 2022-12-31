Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılını lider kapattı.
Luis Suarez transferinde anlaşma durdu! Galatasaray...
Süper Lig'de lidelik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer harekatına başlayan sarı kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya'ya transfer olacağı öne sürülen Luis Suarez'den, Cimbom'a haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan, 16 hafta sonunda 33 puana ulaştı.
Cimbom böylelikle Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alarak zirveye yerleşti.