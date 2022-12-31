Sivasspor - Galatasaray maçında ev sahibi takımın golünü VAR incelemesi sonrası iptal eden Hakem Erkan Özdamar ile Özgüç Türkalp arasındaki konuşmasını Hürriyet yazarı Ayhan Turgut kaleme aldı.
Sivasspor Galatasaray maçındaki VAR konuşması ortaya çıktı! "Sen golü verme..."
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen golün yankıları sürüyor. Ev sahibi takımın Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmamıştı. Hakem Erkan Özdamar ile VAR koltuğunda oturan Özgüç Türkalp arasındaki konuşmanın detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İptal kararının arkasında bu konuşma yatıyor
Tam 5 dakika 4 saniyeyi bulan değerlendirmenin ardından Özdamar ikna olmamasına rağmen Türkalp'in yorumunu doğru kabul edip golü iptal etti.
Yaşanan bu skandalın sonucunda Özgüç Türkalp'in hakemlik kariyerinin bitirilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.