Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, aşk hayatında çalkantılı günler geçiriyor.
'Yeni Yenge'den Mauro Icardi ve Wanda Nara'ya flaş sözler!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile yolları ayrılan Arjantinli futbolcu, yeni bir aşka yelken açmıştı. Icardi'nin yeni kız arkadaşı olduğu iddia edilen Floppy Tesouro'dan çarpıcı açıklamalar geldi. 'Yeni Yenge', Icardi ve Wanda Nara hakkında flaş sözler söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşkın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtığı gündeme gelen Icardi ile Arjantinli oyuncu ve model Floppy Tesouro arasında flaş gelişmeler yaşandı.
YENİ YENGE'DEN AÇIKLAMA
Geride bıraktığımız günlerde Buenos Aires'te bulunan ünlü bir kulüpte ikilinin yan yana olduğu ortaya çıkmıştı.