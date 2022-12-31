"Merak ettiği bir şey varsa en iyi cevabın bende olacağını bilir. Hiçbir problemim ya da saklayacak bir şeyim yok. Kamera önünde söylediklerimi insanların yüzüne de söyleyebilirim. Ben ikili ilişkiler arasına girmem. Icardi'nin benden hoşlandığını da sizlerden duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.