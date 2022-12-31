Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, serbest durumda bulunan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağladı.
Al Nassr transferde durmuyor! Cristiano Ronaldo'dan sonra Icardi bombası
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu 2.5 yıllığına renklerine bağladı. 37 yaşındaki futbolcunun bu anlaşmadan 500 milyon Euro alacağı öne sürüldü. İtalyan basını, Al Nassr'ın yeni transfer hedefini açıkladı. Suudi Arabistan ekibinin Galatasaray forması giyen Icardi'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu imzayla en pahalı yıllık geliri de garantilemiş oldu.
Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon Euro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak.