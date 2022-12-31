TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvet savaşı!

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüp kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isterken, flaş bir transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın, yıldız golcünün peşinde olduğu ifade edildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 15:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022- 16:04