Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvet savaşı!
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüp kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isterken, flaş bir transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın, yıldız golcünün peşinde olduğu ifade edildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki kulüp de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleme hedefinde.
Bu doğrultuda ezeli rakiplerde transfer harekatı başladı.