Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek golcü arayışında olduğu ifade edildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abdullah Avcı onay verdi! Transfer...
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ocak ayında takıma yapılacak takviyeler üzerinde duran Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir aday geldi. İşte Abdullah Avcı'nın onay verdiği genç futbolcu... | TS SPOR HABERLERİ
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, uygun şartlar oluşursa Maxi Gomez'e destek atacak bir golcü arıyor.
U-21 statüsünde oynayabilecek oyuncu olması şu an için en makulu...