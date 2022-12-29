Günün transfer bombası! İşte Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldız

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Cimbom ile ilgili flaş bir haber geldi. Meksika basını, Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 11:22