Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Günün transfer bombası! İşte Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldız
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında önemli isimleri kadrosuna katarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Cimbom ile ilgili flaş bir haber geldi. Meksika basını, Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaptığı iddialı hamlelere ocak ayında da devam edecek.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.