Galatasaray'da Okan Buruk'a flaş öneri! Rashica...

Galatasaray'da santrfor konusunda Seferovic'in eksikliği Gomis'in 90 dakikayı tamamlayamamasının ardından gündeme sürpriz bir öneri geldi. İşte Icardi'nin yokluğunda o bölgede kullanılması için Buruk'a yapılan öneri... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 09:25