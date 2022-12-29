Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Galatasaray'da Okan Buruk'a flaş öneri! Rashica...
Galatasaray'da santrfor konusunda Seferovic'in eksikliği Gomis'in 90 dakikayı tamamlayamamasının ardından gündeme sürpriz bir öneri geldi. İşte Icardi'nin yokluğunda o bölgede kullanılması için Buruk'a yapılan öneri... | GS SPOR HABERLERİ
Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.
Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız.