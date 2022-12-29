Galatasaray saat 14.00'te basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta yaşananlar çok konuşuldu. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası saat 15.00'te basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı. Galatasaray da saat 14'te gündemdeki konulara ilişkin bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 01:01