TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Edin Dzeko gelişmesi! İtalyanlar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon sonu için de planlamalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Cimbom, Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko'yu gündemine almıştı. 36 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)