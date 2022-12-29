TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Gabriel Suazo atağı! Özel olarak izlendi

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak istiyordu. Cimbom'un sol bek transferine dair Şili'den çarpıcı bir haber geldi. Buna göre Galatasaray'ın, Colo Colo forması giyen Gabriel Suazo için devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)