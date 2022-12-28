Galatasaray yaz transfer döneminin sonuna doğru bir sol bek kadrosuna katmak için harekete geçmişti.
Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Sol beke 3 aday
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmak isteyen Cimbom, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın ilgilendiği sol bekler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar Patrick van Aanholt'la yollarını ayıramayınca sol bek transferi yatmıştı.
Hollandalı oyuncunun performansından memnun olmayan sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde ilk hedefi; bir sol bek kadrosuna katmak…