2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı! O teklif reddedildi
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı şekilde Victor Nelsson için de devreye girmişti. Endülüs temilsici ilk etapta 13 milyon Euro teklif ederken, sarı-kırmızılılar reddetmişti. Sevilla teklif artırırken, G.Saray o teklifi de reddetti. İşte Cimbom'un bonservis beklentisi ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray çalışmalarını sürdürürken başkan Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek "Bu kadroyu bozmam" açıklaması yaparak şampiyonluğu işaret etmişti.