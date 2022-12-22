GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı! O teklif reddedildi

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı şekilde Victor Nelsson için de devreye girmişti. Endülüs temilsici ilk etapta 13 milyon Euro teklif ederken, sarı-kırmızılılar reddetmişti. Sevilla teklif artırırken, G.Saray o teklifi de reddetti. İşte Cimbom'un bonservis beklentisi ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 06:40