Galatasaray Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.12.2022- 22:46
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da yarın saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.