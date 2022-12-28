Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki performansı çok tartışılan ve bu sezon da bulduğu şansları değerlendiremeyen Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Berkan Kutlu kararını verdi! Ayrılık...
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir ilk 11'e girmekte zorlanan Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. İşte Berken'ın yeni durağı... | GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki performansı çok tartışılan ve bu sezon da bulduğu şansları değerlendiremeyen Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre Okan Buruk yönetiminde de fazla şans bulamayan Berkan da bu ayrılığa sıcak bakıyor.
Berkan geçen sezon taraftarlar tarafından tepkiye maruz kalmıştı.