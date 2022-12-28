Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam
Cimbom'dan orta saha hamlesi! Sözleşmesi...
28 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
💪🏼 GÜÇLÜ VE FİT KOLLAR İÇİN İZLE ✅
Aspor Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan övgü dolu sözler! "Presi acımasızdı" Çakar'dan övgü dolu sözler! "Presi acımasızdı" 01:18
Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... 00:48
F.Bahçe 3 puanı 4 golle aldı! F.Bahçe 3 puanı 4 golle aldı! 00:42
Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... 00:42
Bilecik'ten G.Saray maçı sözleri! Bilecik'ten G.Saray maçı sözleri! 00:42
Nwakaeme geri dönüyor! İşte yeni adresi Nwakaeme geri dönüyor! İşte yeni adresi 00:40
Daha Eski
Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam 00:40
Cimbom'dan orta saha hamlesi! Sözleşmesi... Cimbom'dan orta saha hamlesi! Sözleşmesi... 00:20
Cimbom ligde seriye bağladı! Cimbom ligde seriye bağladı! 00:02
3 yılda dibe vurdu! Dünya yıldızı... 3 yılda dibe vurdu! Dünya yıldızı... 23:52
Bilecik'ten G.Saray maçı sözleri! Bilecik'ten G.Saray maçı sözleri! 23:21
Ferdi: Daha fazla gol atabilirdik! Ferdi: Daha fazla gol atabilirdik! 23:19
SON DAKİKA