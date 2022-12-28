Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Cimbom'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Lucas Torreira'ya son olarak İtalya Serie A devi talip oldu. İşte o takım ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Cimbom, 2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla geri döndü.