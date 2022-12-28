GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'ya Çizme kancası! İşte teklif edilen rakam

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Cimbom'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Lucas Torreira'ya son olarak İtalya Serie A devi talip oldu. İşte o takım ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 06:40