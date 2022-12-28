Galatasaray son dönemde yaptığı müthiş çıkışla dikkat çekiyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom ligde seriye bağladı! Taraftarlardan müthiş destek
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 geçen sarı-kırmızılılar, üst üste 8 maçta bileği bükülmedi. Cimbom şampiyonluk hesapları yaparken, taraftarıyla da bütünleşti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dünya Kupası öncesinde yakaladığı form grafiğini sonrasında da sürdüren sarı-kırmızılılar bunun keyfini de sürmeye başladı.
Süper Lig'de zirve yarışının içinde olan Cimbom, kupada da yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor.