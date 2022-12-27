Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstabulspor'u 2-1 mağlup etti.
Olay transfer itirafı! "Galatasaray'a gideceğimi telefonda öğrendim"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı kırmızılılarda yüzler gülerken, transferle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı o isim, Galatasaray'a transferini telefondan öğrendiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, aldığı galibiyetin ardından liderlik koltuğuna oturdu.
Cimbom, Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte zirve yarışına ilk sıranın sahibi oldu.