Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahasında Ankara Keçiörengücü'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklar��nı tamamlayacak.