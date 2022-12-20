Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklar��nı tamamlayacak.
📸 Bugünkü antrenmanımızdan kareler. #GSvKG pic.twitter.com/zA3tchCigO— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 20, 2022