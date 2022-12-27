İspanyollar duyurdu! Galatasaray’dan Juan Iglesias hamlesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'den zirveyi devralan Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili olarak İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Marca'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Getafe forması giyen Juan Iglesias'la ilgileniyor. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022- 16:55