Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.
İspanyollar duyurdu! Galatasaray’dan Juan Iglesias hamlesi
Süper Lig'de Fenerbahçe'den zirveyi devralan Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili olarak İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Marca'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Getafe forması giyen Juan Iglesias'la ilgileniyor. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.