GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a Brezilyalı stoper! Nelsson giderse gelecek

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Cimbom, talipleri olan Victor Nelsson'un da alternatiflerini belirledi. Galatasaray, Danimarkalı savunmacının takımdan ayrılması halinde Fluminense'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40