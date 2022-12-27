Galatasaray'da Beknaz Almazbekov parlıyor! Teknik heyetin güveni tam

Galatasaray'da 4 yıldır altyapıda oynayan ve Florya'nın gözbebeklerinden biri olan Beknaz Almazbekov, gösterdiği gelişimle birlikte teknik heyeti etkiledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 13:25