Katalan Sport gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Barcelona'nın gözden çıkardığı Memphis Depay, kendisine talip olan kulüplerle görüşmeye karar verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Depay müjdesi! Bonserivisinde indirim...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Depay konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Erden Timur bu noktada devreye girdi. Hollandalı futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ...
Katalan Sport gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Barcelona'nın gözden çıkardığı Memphis Depay, kendisine talip olan kulüplerle görüşmeye karar verdi.
30 yaşındaki Hollandalı golcüyle en çok G.Saray ve İtalya'dan Roma ilgileniyor.
Yönetici Erden Timur'un, Depay'ı bitirmek için randevu ayarladığı kaydedildi.