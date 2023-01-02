GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Depay müjdesi! Bonserivisinde indirim...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan Depay konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Erden Timur bu noktada devreye girdi. Hollandalı futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 15:55