Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a Haris Seferovic müjdesi! Transfer...
Galatasaray'da sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak istiyordu. Cimbom'a İsviçreli forvetin transferiyle ilgili müjde geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ocak ayında birçok isimle vedalaşmayı hedefliyor.
Bu isimlerden birisi de Haris Seferovic.