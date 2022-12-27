Hürriyet'in haberine göre Okan Buruk'un yerli rotasyonunda elini rahatlatan ve bu sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere sarı kırmızılı forma ile ligde 5 karşılaşmaya çıkan Kazımcan'ın en az 5-6 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.