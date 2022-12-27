F.Bahçe'nin kaybettiği haftada İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'dan gelen haber moralleri bozdu.
Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş'ın sakatlığı teknik heyetin canını sıktı. Süper Lig'de 8 Ocak'ta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılılarda Icardi'nin derbi maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte yaşanan son gelişme... (GS spor haberi)
Dünya Kupası arasına sakatlıklarla giren, tatilin ardından idmanda Mauro Icardi'yi kaybeden sarı kırmızılılar Süper Lig'e dönüşte bu kez 19 yaşındaki oyuncuyu kaybetti.
İstanbulspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak yaşadığı problem nedeniyle 67. dakikada yerini Van Aanholt'a bırakan Kazımcan'ın sağlık durumu belli oldu.