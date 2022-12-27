Cimbom evinde İstanbulspor'u 2-1 yenip ligin zirvesine çıkarken, maça damgasını vuran isim Bafetimbi Gomis oldu.
GALATASARAY HABERLERİ | Gomis'ten müthiş istatistik!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis rüzgarı esmeye devam ediyor. Tecrübeli forvet attığı gollerle adeta takımını zirveye taşıdı. İşte Gomis'in dikkat çeken istatistiği... | GS SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre sarı-Kırmızılılar'ın 37 yaşındaki forveti 2 golle galibiyeti getirirken, aynı zamanda çok önemli bir istatistiğe de imzasını attı.
Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 kez ağları sarsan Gomis, lig kariyerinde ise 59 maçta 44 gole ulaştı.