İspanyol medyasından Marca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Depay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Memphis Depay'dan transfer kararı! Galatasaray...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Memphis Depay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol medyası, Barcelona'nın yıldızı futbolcusunun transferi hakkındaki kararını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gazete, yıldız oyuncunun gelen tüm transfer tekliflerini reddettiğini aktardı.
Bununla beraber, önümüzdeki yaz sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz olarak takımdan ayrılmak istediğini sayfalarına taşıdı.