Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan orta saha avında! Hedef Branco van den Boomen
Dünya Kupası dönüşünde Süper Lig'de liderliği alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya takviye istiyor. İşte sarı-kırmızılı ekibin hedefindeki isim... | Galatasaray haberleri
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.