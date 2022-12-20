Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan Di Maria bombası! Transfer şirketiyle anlaşıldı
Sezon başında dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bu hamlelerine devre arasında da devam edecek. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, FIFA Dünya Kupası'na Arjantin formasıyla damga vuran Di Maria için harekete geçme kararı aldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı flaş hamlelere devre arasında da devam edecek.
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu şekillendi.