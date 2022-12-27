Galatasaray'da Lucas Torreira ceza alacak mı? Karar verildi!

Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda İstanbulspor maçında sarı kart gören yıldız oyuncu yoğun tepki görmüştü. Yönetim, Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Torreira ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 10:45