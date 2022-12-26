TRANSFER HABERİ: İtalya'dan olay iddia! Andrea Belotti Galatasaray'a mı gidiyor?

Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray'da, transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Cimbom kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isterken, İtalya'dan konuya dair flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların, sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek Andrea Belotti için devreye girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 14:32