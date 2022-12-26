TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Edin Dzeko bombası! İtalyanlar o teklifi açıkladı

Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu planlaması erkenden başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko için devreye girdi. Aslan'ın 36 yaşındaki forvet için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022- 11:41